الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

الكويت-سانا

أدانت دولة الكويت اليوم السبت استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان شمال البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في منشور عبر منصة “إكس” أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل إصراراً على مواصلة نهج عدائي، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في تصعيد التوتر.

واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء البلاد.