مقتل 13 فلسطينياً في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل 13 فلسطينياً جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة في قطاع غزة يوم أمس الجمعة.

وذكر الدفاع المدني في القطاع في بيان أن ثمانية أشخاص بينهم طفل قتلوا وأصيب آخرون، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قُتلت امرأة مع طفليها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل قرب مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وفي هجوم ثالث، استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة أخرى في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول 2025، ما أسفر عن مقتل 786 فلسطينياً وإصابة 2217.

فيما وصل عدد ضحايا حرب الإبادة منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72568 قتيلاً و172338 مصاباً.