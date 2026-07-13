تاياني: إيطاليا تعمل مع فرنسا على مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في لبنان

بروكسل-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل مع فرنسا على مهمة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في لبنان.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله في تصريحات من بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي اليوم الإثنين: “لننتظر ونرى نوع التحالف الذي سيتم تشكيله”، فنحن نفضل تحالفاً تحت راية الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، لذا ستكون هناك حاجة إلى تفويض”.

وأضاف تاياني: “سنعمل مع فرنسا، كما قلنا في قمة أنتيب “الثنائية” الأخيرة، ونحن على استعداد للقيام بدورنا، تماماً كما أننا على استعداد لمواصلة تدريب القوات المسلحة اللبنانية، وهو أمر تقوم به إيطاليا أصلاً بموجب اتفاقية ثنائية”.

وشدد تاياني على أن الأهم هو دعم المؤسسات اللبنانية الشرعية، وتعزيز قيادتها، مضيفاً: “نحن نعمل من أجل السلام، وضد أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط”.

وأعلن تاياني الثلاثاء الماضي، أن إيطاليا ‏وفرنسا اقترحتا تشكيل قوة أممية يتم نشرها في لبنان بعد نهاية ولاية بعثة ‏اليونيفيل نهاية العام الحالي.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد مطلع حزيران الماضي ‏ضرورة ‏الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء ‌‏مهمة قوة ‏الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” في جنوب لبنان نهاية العام ‌‏الجاري‎.‎

يُذكر أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم ‏أكثر من ‏سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، ‏وينتهي ‏تفويضها في آخر كانون ‏الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم ‏تبنيه في آب عام 2025.