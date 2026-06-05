“الفاو”: تراجع طفيف لأسعار الغذاء العالمية خلال أيار

باريس-سانا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر أيار الماضي مقارنة بشهر نيسان، نتيجة انخفاض أسعار الزيوت النباتية، رغم ارتفاع أسعار الحبوب والسكر.

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها: إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.8 نقطة في أيار، منخفضاً بشكل طفيف عن مستواه المعدل في نيسان البالغ 131 نقطة، لكنه بقي أعلى بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة، مدفوعة بزيادة أسعار القمح للشهر الرابع على التوالي نتيجة توقعات بتراجع كميات التصدير من بعض الدول المنتجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة.

كما تلقت أسعار الذرة دعماً من زيادة الطلب العالمي على الواردات وتراجع المعروض في البرازيل والولايات المتحدة.

في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.6 بالمئة، مسجلة أول تراجع شهري لها هذا العام، بفعل انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا، رغم ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.

وأوضحت الفاو أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة المخاوف من تراجع الإمدادات العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وفي تقرير منفصل، قدرت المنظمة إنتاج الحبوب العالمي لموسم 2026 – 2027 بنحو 2.982 مليار طن، بانخفاض قدره 2 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

يشار إلى أن “الفاو” حذرت في العشرين من أيار الماضي، من أن إغلاق مضيق هرمز لا يمثل مجرد اضطراب عابر في حركة الشحن، بل يشكل بداية صدمة منهجية في قطاع الأغذية الزراعية قد تتطور إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال 6 إلى 12 شهراً، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للحد من تداعياتها.