انفجار زورق مسيّر في ميناء كونستانتا الروماني

انفجار زورق مسيّر في ميناء كونستانتا الروماني انفجار زورق مسيّر في ميناء كونستانتا الروماني

بوخارست-سانا

انفجر زورق مسيّر صباح اليوم الجمعة في ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، وذلك بعد أسبوع من ارتطام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الرومانية قولها في بيان: “إن الزورق المسيّر الذي اكتُشف صباح اليوم في ميناء كونستانتا المدني انفجر ذاتياً قرابة الساعة الـ 10.30 صباحاً دون التسبب بأي إصابات”.

وكانت طائرة مسيّرة قد ارتطمت منذ نحو أسبوع بمبنى في غالاتي، قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة فتى يبلغ 14 عاماً وامرأة تبلغ 53 عاماً بجروح طفيفة.

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