تحذيرات أممية جديدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في ‏مدينة الأبيض بالسودان

جنيف-سانا‏

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات جديدة من تدهور الأوضاع ‏الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية في ظل استمرار ‏المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ‏المتمردة، وتزايد أعداد الوافدين الجدد إلى مخيمات النازحين‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن عبد الله الوردات ‏مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان التابع للأمم المتحدة ‏قوله: إن مدينة الأبيض التي يتراوح عدد سكانها بين 500 إلى ‌‏600 ألف نسمة تواجه ضغوطاً مستمرة في توافر الغذاء والمياه ‏والوقود، ولا سيما مع تضاعف عدد النازحين إليها من ولايات ‏كردفان.‎

وأوضح الوردات أنّ أكثر من 120 ألف شخص يعيشون حالياً ‏في مخيمات، فيما تقيم أعداد أكبر بكثير مع السكان المحليين أو ‏في أماكن إيواء أقاموها بأنفسهم، ما يزيد من الضغط على ‏الخدمات الأساسية‎.‎

وأشار الوردات إلى أن برنامج الأغذية العالمي لا يوفر حتى ‏الحصة الغذائية الكاملة للنازحين نظراً لأعدادهم الكبيرة، ‏والضغوط المتزايدة التي يواجهها فيما يتعلق بالموارد ووصولها ‏إلى الأبيض‎ .‎

وأدت المواجهات العسكرية التي اندلعت في نيسان 2023 بين ‏الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة إلى مقتل نحو ‌‏200 ألف شخص، وفق تقديرات، ونزوح أكثر من 11 مليون ‏نسمة، كما عانت مناطق عدة في السودان من المجاعة‎.‎

وتُعد مدينة الأبيض مركزاً استراتيجياً في ولاية شمال كردفان، ‏وتحاصرها قوات الدعم السريع منذ أشهر، وسط تحذيرات من ‏تكرار المآسي الإنسانية والمجازر التي شهدتها مدينة الفاشر في ‏تشرين الأول عام/2025‌‎/.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه البالغ ‏إزاء التدهور ‏الخطير للأوضاع الأمنية في مدينة الأبيض، فيما ‏دعت دول مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في ‏الاتحاد الأوروبي ‏كايا كالاس إلى وقف الهجمات على المدينة، ‏مطالبة قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها ‏بوقف جميع ‏الأعمال التي قد تعرض المدنيين للخطر، أو تؤدي ‏إلى ارتكاب مزيد من ‏الفظائع‎.‎

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