بمعايير الناتو وهندسة محلية.. المدرعة التركية “خضر” تدخل الخدمة

أنقرة-سانا
أعلنت شركة “كاتمرجيلر” التركية لصناعة المركبات البرية المدرعة اليوم الأحد، تسليم الدفعة الأولى من مدرعتها المحدثة “خضر”(HIZIR 4×4) المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن.
ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها: إنه “تم استكمال تسليم الجيل الجديد من مدرعات “خضر” التي طُوّرت بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة التركية ضمن صفقة شراء أبرمتها وزارة الدفاع التركية، مشيرة إلى أن عمليات الإنتاج مستمرة، وأكدت أنه سيتم استكمال بقية عمليات التسليم المدرجة ضمن المشروع بحلول نهاية العام الجاري.
وتم تصميم النسخة الجديدة من المدرعة “خضر” المطوّرة وفق معايير حلف شمال الأطلسي “الناتو” بهيكل يتألف من 3 أبواب وبقدرة استيعابية تصل إلى 5 أفراد من الطاقم، بما يلبي المتطلبات العملياتية الحديثة.
ويتميز الجيل الجديد من “خضر” بمحرك بقوة 400 حصان وقدرة على تسلق المنحدرات الحادة بنسبة تصل إلى 70 % إضافة إلى مستوى عالٍ من الحماية البالستية والحماية ضد الألغام وناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل مع قدرة عالية على المناورة وتجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة.
يذكر أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال المركبات الدفاعية البرية التي أسهمت بتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة التركية.