بمعايير الناتو وهندسة محلية.. المدرعة التركية “خضر” تدخل الخدمة

أنقرة-سانا‏

أعلنت شركة “كاتمرجيلر” التركية لصناعة المركبات البرية المدرعة اليوم ‏الأحد، تسليم الدفعة الأولى من مدرعتها المحدثة “خضر‎”(HIZIR 4×4) ‎ المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن‎.‎

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها: إنه “تم استكمال تسليم الجيل الجديد ‏من مدرعات “خضر” التي طُوّرت بما يتماشى مع احتياجات القوات ‏المسلحة التركية ضمن صفقة شراء أبرمتها وزارة الدفاع التركية، مشيرة إلى ‏أن عمليات الإنتاج مستمرة، وأكدت أنه سيتم استكمال بقية عمليات التسليم ‏المدرجة ضمن المشروع بحلول نهاية العام الجاري‎.‎

وتم تصميم النسخة الجديدة من المدرعة “خضر” المطوّرة وفق معايير حلف ‏شمال الأطلسي “الناتو” بهيكل يتألف من 3 أبواب وبقدرة استيعابية تصل إلى ‌‏5 أفراد من الطاقم، بما يلبي المتطلبات العملياتية الحديثة‎.‎

ويتميز الجيل الجديد من “خضر” بمحرك بقوة 400 حصان وقدرة على ‏تسلق المنحدرات الحادة بنسبة تصل إلى 70 % إضافة إلى مستوى عالٍ من ‏الحماية البالستية والحماية ضد الألغام وناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل مع ‏قدرة عالية على المناورة وتجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة‎.‎

يذكر أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية شهد خلال السنوات الأخيرة ‏تطوراً ملحوظاً في مجال المركبات الدفاعية البرية التي أسهمت بتعزيز ‏القدرات العملياتية للقوات المسلحة التركية‎.‎

