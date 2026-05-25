مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الإثنين، جراء غارات إسرائيلية طالت مناطق عدة في جنوب لبنان.



وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح كما دمر عدد من المنازل والمحال التجارية في بلدة الدوير الجنوبية جراء الغارات الإسرائيلية.



وأضافت: إن غارة إسرائيلية على طريق وادي جيلو البازورية تسببت بإصابة شخصين.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدن وبلدات النبطية وفرون والسلطانية ومخيم الرشيدية وقانا والكفور وميفدون وحاروف.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار ‏الماضي وحتى يوم أمس إلى 3151 قتيلاً و9571 جريحاً‎.‎

