زيلينسكي: قيود “ستارشيلد” تسهم في وصول الهجمات الروسية إلى أهدافها

كييف-سانا



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد: إن روسيا شنت خلال الليل هجمات استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية في ثماني مناطق أوكرانية، معتبراً أن القيود المفروضة على استخدام بلاده خدمة “ستارشيلد” التابعة لشركة “سبيس إكس” تسهم في وصول الضربات الروسية إلى أهدافها.



وأوضح زيلينسكي في قناته على منصة تلغرام أن القوات الروسية تستهدف المحطات الفرعية للطاقة بطائرات مسيّرة من طراز “شاهد”، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على سرعة تشغيل محطات “ستارشيلد” على طول جبهة القتال وفي المناطق التي تسيطر عليها روسيا مؤقتاً، تساعد في نجاح عدد من هذه الهجمات.



وأضاف أن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي هجمات بأكثر من 2300 طائرة مسيّرة هجومية و1590 قنبلة جوية و15 صاروخاً، واستهدفت أمس السبت منشآت للطاقة في مناطق زابوروجيا وسومي وأوديسا وجيتومير وكيروفوغراد، إضافة إلى البنية التحتية للسكك الحديدية في مناطق دنيبرو وخاركيف وزابوروجيا، فيما طالت هجماتها دونيتسك وكييف، وأسفرت عن إصابة نحو 16 شخصاً.



وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الروسية تستهدف قواعد الطائرات المسيّرة الأوكرانية، لافتاً إلى أن الطائرات الأوكرانية المستخدمة في عمليات النقل السري لا تتجاوز سرعتها 161 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها غير قادرة على مجاراة الطائرات النفاثة الروسية.



وشدد على ضرورة ضمان استمرارية عمل قطاع الطاقة الأوكراني قبل حلول فصل الشتاء، معلناً صدور توجيهات لوزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئاسة بالعمل الوثيق مع الجانب الأمريكي وشركة “سبيس إكس” لمعالجة القيود المفروضة على الخدمة وتأمين استمرار استخدامها.



وكان زيلينسكي أعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري عن “قيود تقنية ممنهجة” يواجهها ‏الجيش الأوكراني على خدمة الإنترنت الفضائي “ستارشيلد” التي تديرها شركة “سبايس إكس” ‏المملوكة لإيلون ماسك، وتؤدي دوراً رئيساً في الاتصالات على خطوط الجبهة.