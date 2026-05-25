باكستان والصين توقعان 15 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة

بكين-سانا
 
وقعت باكستان والصين اليوم الإثنين، 15 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن الاتفاقيات تشمل مجالات الاقتصاد، والبيئة وتغير المناخ، والزراعة والأمن الغذائي، والتجارة، والإعلام، والعلوم والتكنولوجيا، ومكافحة الإرهاب، والتعليم.
 
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الصين، حيث التقى نظيره الصيني لي تشيانغ، وبحثا مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

