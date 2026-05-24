مصرع شخص وفقدان 17 آخرين إثر سيول جنوب غرب الصين

download 22 مصرع شخص وفقدان 17 آخرين إثر سيول جنوب غرب الصين
فرق الإنقاذ في تشونغتشينغ_الصين_ رويترز

بكين-سانا‏

أعلنت السلطات المحلية في بلدية تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، مصرع ‏شخص، وبقاء 17 آخرين في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة اجتاحت ‏حي يونغتشوان منذ ليل السبت الماضي.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن مقر القيادة الميدانية لأعمال السيطرة على ‏الفيضانات والإنقاذ قوله: إن شارع تشاشانتشوهاي سجّل أعلى معدل لهطول ‏الأمطار بلغ 296.6 ملم، وذلك بين الساعتين الثانية والرابعة فجر الأحد، ‏فيما بلغت أعلى كثافة هطول في ساعة واحدة 103.6 ملم.‏

وكان حي يونغتشوان ‏قد شهد عاصفة مطرية شديدة امتدت من ليل السبت ‏حتى صباح ‏اليوم الأحد، ‏وتتواصل أعمال الإنقاذ والاستجابة الطارئة في ‏المنطقة المنكوبة.‏

اتفاق تعاون تركي استرالي في مجال الأسلحة الليزرية
ارتقاء 13 فلسطينياً نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
علماء صينيون يبتكرون هوائياً ورقياً رخيصاً يمكن لصقه على السفن والمسيرات
ترامب: لم يعد هناك شيء ذو أهمية يمكن قصفه في إيران
قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك