مصرع شخص وفقدان 17 آخرين إثر سيول جنوب غرب الصين

بكين-سانا
أعلنت السلطات المحلية في بلدية تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، مصرع شخص، وبقاء 17 آخرين في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة اجتاحت حي يونغتشوان منذ ليل السبت الماضي.
ونقلت وكالة شينخوا عن مقر القيادة الميدانية لأعمال السيطرة على الفيضانات والإنقاذ قوله: إن شارع تشاشانتشوهاي سجّل أعلى معدل لهطول الأمطار بلغ 296.6 ملم، وذلك بين الساعتين الثانية والرابعة فجر الأحد، فيما بلغت أعلى كثافة هطول في ساعة واحدة 103.6 ملم.
وكان حي يونغتشوان قد شهد عاصفة مطرية شديدة امتدت من ليل السبت حتى صباح اليوم الأحد، وتتواصل أعمال الإنقاذ والاستجابة الطارئة في المنطقة المنكوبة.