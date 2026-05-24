مصرع شخص وفقدان 17 آخرين إثر سيول جنوب غرب الصين

أعلنت السلطات المحلية في بلدية تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، مصرع ‏شخص، وبقاء 17 آخرين في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة اجتاحت ‏حي يونغتشوان منذ ليل السبت الماضي.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن مقر القيادة الميدانية لأعمال السيطرة على ‏الفيضانات والإنقاذ قوله: إن شارع تشاشانتشوهاي سجّل أعلى معدل لهطول ‏الأمطار بلغ 296.6 ملم، وذلك بين الساعتين الثانية والرابعة فجر الأحد، ‏فيما بلغت أعلى كثافة هطول في ساعة واحدة 103.6 ملم.‏

وكان حي يونغتشوان ‏قد شهد عاصفة مطرية شديدة امتدت من ليل السبت ‏حتى صباح ‏اليوم الأحد، ‏وتتواصل أعمال الإنقاذ والاستجابة الطارئة في ‏المنطقة المنكوبة.‏