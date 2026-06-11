الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخاً أُطلقت من إيران ‏

عمان-سانا‏

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي ‏اعترضت وأسقطت 20 صاروخاً أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة ‏الزرقاء، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات ‏المسلحة الأردنية إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في مناطق ‏مختلفة، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها ‏من أي مواد متفجرة.‏

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل متابعة التطورات الإقليمية الراهنة، ‏وأنها في حالة جاهزية عالية لحماية أجواء المملكة، مشدداً على عدم السماح بأي انتهاك ‏للمجال الجوي الأردني من أي طرف.‏

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية الحرب الأميركية ‏الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من ضربات أمريكية على إيران التي ردت باعتداءات على ‏دول الخليج العربي والأردن.‏