الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخاً أُطلقت من إيران ‏

عمان-سانا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 20 صاروخاً أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل متابعة التطورات الإقليمية الراهنة، وأنها في حالة جاهزية عالية لحماية أجواء المملكة، مشدداً على عدم السماح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من ضربات أمريكية على إيران التي ردت باعتداءات على دول الخليج العربي والأردن.