رئيس الوزراء اللبناني: إنقاذ لبنان ‏يستحيل دون العودة لمنطق ‏الدولة

بيروت-سانا

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقداً ميليشيا حزب الله لزجها لبنان في حرب “عبثية”.



ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن سلام قوله في كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال مأدبة عشاء نظمتها جمعية المقاصد في بيروت: ‏”بلدنا يمرّ بأخطر أزمة منذ قيام الدولة اللبنانية، ولسنوات طويلة جرى التعامل مع ‏الدولة كأنها غنيمة، لا كإطار جامع لكل اللبنانيين. إن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم ‏يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق ‏الدولة”.‏



‏وفي رسالة ضمنية إلى حزب الله، قال سلام: “كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع او مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا”، مجدداً تأكيد ضرورة أن يكون في لبنان “سلاح واحد” هو سلاح الجيش اللبناني.



وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول هدنة 17 نيسان حيز التنفيذ، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون.



وأضاف سلام: “وبعد كل هذا، مع كل القتل والدمار والنزوح والمآسي التي جلبتها الحرب، يطلع علينا من يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات”. وتابع “كفانا تحريضاً وتخويناً، هذا لن يرهبنا”.



وتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية لمدة 45 يوماً، عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن، وهذه الجولة هي الثالثة من المفاوضات بين الجانبين.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد يومي 2 و3 حزيران المقبل. وقبل ذلك، سيعقد البنتاغون اجتماعا لوفود عسكرية من البلدين في ال 29 من أيار.