الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت أكثر من ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع العام

نيويورك-سانا

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من ألف فلسطيني جرى تهجيرهم منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق، قوله خلال مؤتمر صحفي: إن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم، هدمت منازلهم بذريعة عدم امتلاكهم تراخيص بناء (من شبه المستحيل) حصول الفلسطينيين عليها.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” منذ عام 2009.

وتصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطاراً بهدم منشآت أخرى بالضفة.