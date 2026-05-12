“يوروفايتر” النمساوية تعترض طائرات استطلاع أمريكية

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلاتها من طراز يوروفايتر تايفون اعترضت طائرتي استطلاع تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، بعد دخولهما المجال الجوي النمساوي ما أدى إلى إجبارهما على العودة.

وذكر موقع OE24 النمساوي قولها: إن طائرات استطلاع أمريكية من طراز بي سي-12 رُصدت تحلق في المجال الجوي النمساوي، يومي الأحد والإثنين، قبل أن يجري اعتراضها من قبل سلاح الجو النمساوي وإجبارها على التوجه نحو ميونيخ.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية مايكل باور إلى أن الطائرات النمساوية نفذت عمليات اعتراض جوي.

وحلّقت طائرتان أمريكيتان، يوم الأحد، في سلسلة جبال توتس جيبيرج في النمسا العليا دون الحصول على التصاريح اللازمة، بينما اكتشفت السلطات مجدداً في اليوم التالي وجود طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ تشديد النمسا، بصفتها دولة محايدة بموجب قانون الحياد لعام 1955، على الالتزام الصارم بتنظيم حركة الطيران العسكري والأجنبي فوق أراضيها، ومنع أي انتهاكات لمجالها الجوي دون موافقات رسمية مسبقة.