واشنطن-سانا‏

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قرار يهدف إلى إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف ‏الحرب على إيران، بعد إخفاقه في الحصول على الأغلبية اللازمة، إذ صوّت 48 عضواً لمصلحته مقابل 51 عضواً ‏عارضوه، في نتيجة تعكس استمرار الانقسام داخل الكونغرس حيال الحرب، وسط تصاعد تداعياتها السياسية ‏والاقتصادية على الولايات المتحدة.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر برلمانية قولها: “إن مشروع القرار جاء ضمن سلسلة محاولات يقودها ‏الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ومنع إدارته من مواصلة العمليات ضد إيران من دون تفويض من ‏الكونغرس”، وذلك في إطار تصاعد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إدارة الحرب وحدود الصلاحيات ‏الدستورية للرئيس.‏

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، الذي قاد الجهود الرامية إلى تقييد صلاحيات الحرب: “إن الأمريكيين سئموا ‏استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والديزل والسلع”، محذراً من أن تكلفتها باتت تنعكس بصورة ‏مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.‏

في المقابل، دافع الجمهوريون عن مواصلة الحرب، معتبرين أن التحركات الرامية إلى وقف الحرب تصرف الانتباه ‏عن الأهداف العسكرية الأمريكية، ودعا السيناتور الجمهوري تيم شيهي إلى مواصلة العمليات، قائلاً: “إن على الولايات ‏المتحدة إتمام المهمة وحماية أراضيها وحلفائها”.‏

وكشف التصويت عن تباينات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ انضم ثلاثة جمهوريين، هم سوزان كولينز ‏وليزا موركوفسكي وراند بول، إلى مؤيدي القرار، في حين صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضده، في مؤشر على أن ‏المواقف من الحرب لا تتطابق بصورة كاملة مع الانتماءات الحزبية داخل المجلس.‏

تداعيات الحرب تضغط على إدارة ترامب

ويأتي رفض المشروع في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة ترامب بسبب استمرار الحرب ‏وتكاليفها، بعدما تحولت إلى أحد أبرز محاور التجاذب السياسي الداخلي، ولا سيما مع الاستحقاقات الانتخابية، حيث ‏يسعى الديمقراطيون إلى توظيف تداعياتها في انتقاد السياسات العسكرية والاقتصادية للإدارة الأمريكية.‏

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس وشمل أكثر من مئة ألف ناخب أمريكي، أن نحو ‏ستة من كل عشرة ناخبين يعتبرون قرار الولايات المتحدة التدخل عسكرياً ضد إيران خاطئاً، كما بيّن أن غالبية ‏المعارضين للحرب اتجهوا إلى تأييد مرشحين ديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب.‏

خلاف متواصل حول صلاحيات الحرب

ولم تكن هذه المحاولة الأولى من نوعها، إذ شهد مجلس الشيوخ أكثر من اثني عشر تصويتاً بشأن إنهاء الحرب، لم ينجح ‏معظمها في تأمين الأصوات المطلوبة، رغم موافقته في حزيران الماضي على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، قبل أن ‏يتراجع عدد من الجمهوريين عن موقفهم في اليوم التالي، عقب انتقادات وجّهها إليهم ترامب خلال اجتماع مغلق.‏

ويستند الجدل الدستوري إلى توزيع الصلاحيات بين الكونغرس والرئيس الأمريكي، إذ يمنح الدستور الكونغرس سلطة ‏إعلان الحرب، فيما يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى لها.

ويهدف قانون صلاحيات الحرب، الذي أقره الكونغرس عام 1973 في أعقاب حرب فيتنام، إلى الحد من قدرة الرئيس ‏على الاستمرار في العمليات العسكرية من دون موافقة السلطة التشريعية، عبر إخضاع نشر القوات الأمريكية لمهل ‏زمنية وإجراءات إخطار وتفويض برلماني.‏