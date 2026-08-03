ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع إيران بعد إلغاء هجوم كان مخططاً له

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستُستأنف اليوم الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من كشفه إلغاء ‏هجوم عسكري واسع كان مقرراً ضد طهران. ‏

ونقلت شبكة سي إن إن عن ترامب قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” أمس، الأحد: إن الإيرانيين كانوا ‏على علم بحجم العملية بعد رصد بوادرها، مضيفاً أن جولة مفاوضات جديدة ستبدأ بعد ظهر الإثنين.‏

وأوضح ترامب أن قرار إلغاء الهجوم جاء بناءً على طلب من حلفاء الولايات المتحدة، بينهم السعودية والإمارات وقطر، ‏إضافة إلى طلب مباشر من الجانب الإيراني، مشيراً إلى اعتقاد هؤلاء بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يتعلق بمضيق هرمز ‏والملف النووي الإيراني.‌‎ ‎

وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد إلغاء الهجوم العسكري الذي كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن القرار مرتبط ‏بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، وينهي التهديد النووي الإيراني.‏

ويأتي إعلان ترامب بعد تأكيد البيت الأبيض أن المسار الدبلوماسي لا يزال أولوية في التعامل مع إيران، بالتزامن مع ما ‏كشفته شبكة سي بي إس نيوز عن إعداد الولايات المتحدة وإسرائيل خططاً لاستهداف منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة ‏في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.‌‎ ‎