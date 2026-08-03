ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع إيران بعد إلغاء هجوم كان مخططاً له

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستُستأنف اليوم الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من كشفه إلغاء هجوم عسكري واسع كان مقرراً ضد طهران.
ونقلت شبكة سي إن إن عن ترامب قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” أمس، الأحد: إن الإيرانيين كانوا على علم بحجم العملية بعد رصد بوادرها، مضيفاً أن جولة مفاوضات جديدة ستبدأ بعد ظهر الإثنين.
وأوضح ترامب أن قرار إلغاء الهجوم جاء بناءً على طلب من حلفاء الولايات المتحدة، بينهم السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى طلب مباشر من الجانب الإيراني، مشيراً إلى اعتقاد هؤلاء بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يتعلق بمضيق هرمز والملف النووي الإيراني.
وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد إلغاء الهجوم العسكري الذي كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن القرار مرتبط بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، وينهي التهديد النووي الإيراني.
ويأتي إعلان ترامب بعد تأكيد البيت الأبيض أن المسار الدبلوماسي لا يزال أولوية في التعامل مع إيران، بالتزامن مع ما كشفته شبكة سي بي إس نيوز عن إعداد الولايات المتحدة وإسرائيل خططاً لاستهداف منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.