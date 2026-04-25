ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين في باكستان

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إلغاء زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للقاء الوفد الإيراني في باكستان.

وأوضح ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أنه لا يرى جدوى من قيام الوفد الأمريكي برحلة تستغرق 18 ساعة إلى باكستان، في حين تمتلك الولايات المتحدة جميع أوراق القوة في الحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه بإمكان الإيرانيين الاتصال بالولايات المتحدة في أي وقت.

بدوره نقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله: “إن عدم إرسال وفد إلى باكستان لا يعني تجديد الحرب على إيران ولم نفكر في هذا الأمر بعد”.

وكانت الولايات المتحدة تستعد لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران في إسلام أباد بشأن وقف الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، بعد أن انتهت الجولة الأولى من دون أي نتائج ملموسة.