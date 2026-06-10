الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أبوظبي-سانا

أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان: “إنّ هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث، وتهديداً لأمنها واستقرارها”، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل معها ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وكانت كل من الأردن والكويت والبحرين أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه أجواء البلدان الثلاثة.

وكانت إيران شنت عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق في البحرين والكويت ومحافظة الزرقاء في الأردن، وتصدت لها الدفاعات الجوية في البلدان الثلاثة دون تسجيل إصابات.