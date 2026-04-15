وقفة في مخيم النصيرات بقطاع غزة دعماً للأسرى ورفضاً لقانون الإعدام

القدس المحتلة -سانا

نظّم عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، وقفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تضامناً مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ورفضاً لقانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المشاركين في الفعالية التي أقيمت، تزامناً مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني في الـ 17 من نيسان، بمشاركة قوى وطنية وعائلات أسرى ومعتقلين سابقين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى في المعتقلات، مطالبين بوقف التعذيب والإهمال الطبي، وإسقاط قانون الإعدام، ومؤكدين تمسكهم بقضية الأسرى.

وأكد المشاركون أن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في ظل تصعيد الإجراءات الإسرائيلية، وخاصة ما يتعلق بقانون الإعدام وأن الفعالية تعكس وحدة الموقف الشعبي تجاه قضية الأسرى، داعين إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير، بينهم 350 طفلاً و86 سيدة، يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي.