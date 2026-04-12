غارات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على جنوب لبنان وتوقع قتلى وجرحى

بيروت-سانا

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدداً من البلدات في جنوب لبنان، بسلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية على منطقة الخشنة في بلدة قانا، أدت إلى مقتل خمسة أشخاص، وأوقعت عدداً من الجرحى، كما أدت غارة على بلدة جويا إلى اندلاع النيران بمولدين للكهرباء يغذيان شركة اتصالات.

وفي بلدة معروب استهدف القصف الإسرائيلي عائلة مؤلفة من أكثر من سبعة أشخاص، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح إثر غارة على منزلهم.

ونفذ طيران الاحتلال فجراً غارات على بلدات عيتيت والسماعية ومحرونة ومنطقة الجلاحية في بلدة الخيام، وعلى معركة التي أصيب فيها ثلاثة أشخاص بجروح، كما أغار ليلاً على بلدتي كونين وبافليه، في حين تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لعدد من قذائف المدفعية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، لتتجاوز عتبة الألفي قتيل.