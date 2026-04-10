منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اليوم الجمعة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2334.

وأكدت الأمانة العامة في بيان على موقعها الرسمي: أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع إجراءاتها الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها تعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

كما حذّرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تقويض حل الدولتين وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت الأمانة العامة في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق سراً على إقامة 34 مستوطنة بالضفة الغربية .