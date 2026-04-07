أردوغان وسانشيز يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات التركية الاسبانية

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأناضول أن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان لها، لفتت إلى أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن تركيا تدعو كل صاحب ضمير للعمل من أجل السلام، والتركيز على الدبلوماسية في المنطقة.

وشدد أردوغان على أن المنطقة ستبقى تتوق إلى السلام ما لم يتم الوقوف أمام انتهاك إسرائيل للقانون في قطاع غزة وغيرها من الأماكن.

وكان الرئيس التركي أكد، أمس الإثنين، أن إسرائيل تقتات على الصراع عبر إبقاء المسجد الأقصى مغلقاً، وفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واستغلال التوترات في لبنان وسوريا.