مسح لرويترز: تراجع إنتاج “أوبك” للنفط إلى أدنى مستوى منذ 2020

لندن-سانا

أظهر مسح أجرته وكالة “رويترز” أن إنتاج النفط لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض خلال شهر آذار الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، متأثراً بالتوترات في مضيق هرمز جراء الحرب، وما رافقها من تراجع في الصادرات النفطية.

ووفقاً للمسح الذي نشر اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج دول المنظمة بمقدار 7.3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى نحو 21.57 مليون برميل يومياً، في انخفاض حاد يعكس حجم الاضطراب الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

وأشار المسح إلى أن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى خفض الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، من بينها السعودية والعراق والكويت والإمارات، نتيجة تعطل الإمدادات وصعوبات التصدير في ظل الحرب في المنطقة.

في المقابل، سجلت دولتان فقط زيادة في الإنتاج، هما فنزويلا ونيجيريا، في محاولة لتعويض جزء من النقص في السوق.

ويعتمد المسح على بيانات تتبع شحنات النفط ومعلومات من شركات متخصصة ومصادر في قطاع الطاقة، ما يعكس صورة شاملة عن واقع الإمدادات العالمية.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من التقلب، جراء الحرب، وسط مخاوف من استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.