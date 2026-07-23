الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ الليلة الثانية عشرة من الضربات ضد إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران، لليلة الثانية عشرة على التوالي.
وقالت القيادة، في بيان نشرته على منصة “إكس”، اليوم الخميس: إن القوات الأمريكية استكملت عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة جولة من الضربات، استهدفت قدرات بحرية إيرانية، ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، ومنظومات للدفاع الجوي.
وأضاف البيان أن القوات الأمريكية استهدفت، خلال الشهر الجاري، عشرات المواقع العسكرية البرية في إيران، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري، مشيراً إلى تحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة، لمنع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
ولفتت “سنتكوم” إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون حالياً في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً أنهم في حالة تأهب وجاهزية قتالية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في الـ8 من تموز الجاري، انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، عقب استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز.