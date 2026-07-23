الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ الليلة الثانية عشرة من الضربات ضد إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران، لليلة ‏الثانية عشرة على التوالي.‏

وقالت القيادة، في بيان نشرته على منصة “إكس”، اليوم الخميس: إن القوات الأمريكية استكملت عند الساعة العاشرة ‏والنصف من مساء أمس الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة جولة من الضربات، استهدفت قدرات بحرية إيرانية، ‏ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، ومنظومات للدفاع الجوي.‏

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وأضاف البيان أن القوات الأمريكية استهدفت، خلال الشهر الجاري، عشرات المواقع العسكرية البرية في إيران، بالتزامن ‏مع استئناف الحصار البحري، مشيراً إلى تحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة، لمنع دخول السفن إلى ‏الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.‏

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ولفتت “سنتكوم” إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون حالياً في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً أنهم في حالة ‏تأهب وجاهزية قتالية.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في الـ8 من تموز الجاري، انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ‏عقب استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز.‏