تركيا تعلن تحييد ذخيرة باليستية بعد دخول مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، أن ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، تم تحييدها من قبل الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ليكون ذلك رابع اعتراض لصاروخ أطلق من إيران، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزارة قولها في بيان: إن “قطع الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي المتمركزة في شرق المتوسط، اعترضت ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي”، مؤكدةً أنه “تم تحييدها”.

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أنها “تواكب كل الأحداث الجارية عن كثب، مع إعطاء الأولوية للأمن القومي التركي”.

وفي الـ13 من آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف الناتو المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية هي الثالثة من نوعها أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي منذ بدء الحرب.