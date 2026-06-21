الصين والولايات المتحدة تستحوذان على نصف استهلاك كهرباء العالم

واشنطن-سانا‏

كشف تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الصين والولايات المتحدة ‏تتصدران قائمة أكبر الدول استهلاكاً للكهرباء في العالم، حيث تستحوذان معاً ‏على نحو نصف الاستهلاك العالمي، مدفوعاً بارتفاع الطلب الصناعي ‏وتسارع التحول نحو كهربة وسائل النقل‎.‎

ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم الأحد عن التقرير قوله: إن الصين جاءت في ‏المرتبة الأولى عالمياً باستهلاك بلغ نحو 9.443.07 تيراواط ساعة سنوياً، ‏تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستهلاك قدره 4.272.91 تيراواط ‏ساعة سنوياً، في حين بلغ إجمالي الاستهلاك العالمي نحو 29.6 ألف ‏تيراواط ساعة‎.‎

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة باستهلاك بلغ 1.956.55 تيراواط ساعة ‏سنوياً، مدفوعة بالنمو السكاني السريع والتوسع الصناعي وارتفاع مستويات ‏المعيشة، فيما حلت روسيا واليابان في المركزين الرابع والخامس على ‏التوالي‎.‎

وعلى صعيد الشرق الأوسط، تصدرت السعودية قائمة الاستهلاك الإقليمي ‏بواقع 422.83 تيراواط ساعة سنوياً، تلتها إيران بـ 380.28 تيراواط ساعة، ‏ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة إقليمياً باستهلاك بلغ 164.92 ‏تيراواط ساعة سنوياً، ويعزى ذلك إلى الاستخدام المرتفع لأجهزة التكييف ‏وتحلية المياه والتوسع العمراني والنشاط الصناعي‎.‎

كما أشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً ‏والثالثة إقليمياً، باستهلاك بلغ 218.54 تيراواط ساعة سنوياً، مدفوع بعدد ‏السكان وارتفاع درجات الحرارة صيفاً والتوسع العمراني والمشروعات ‏الصناعية والبنية التحتية‎.‎

يشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يشهد نمواً متسارعاً في ظل ‏الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وزيادة استهلاك مراكز البيانات ‏للطاقة، إضافة إلى توسع استخدام السيارات الكهربائية والصناعات الحديثة، ‏ما يجعل هذه القطاعات من أبرز محركات الطلب المستقبلي على الطاقة‎.‎