الصين والولايات المتحدة تستحوذان على نصف استهلاك كهرباء العالم

واشنطن-سانا
كشف تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الصين والولايات المتحدة تتصدران قائمة أكبر الدول استهلاكاً للكهرباء في العالم، حيث تستحوذان معاً على نحو نصف الاستهلاك العالمي، مدفوعاً بارتفاع الطلب الصناعي وتسارع التحول نحو كهربة وسائل النقل.
ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم الأحد عن التقرير قوله: إن الصين جاءت في المرتبة الأولى عالمياً باستهلاك بلغ نحو 9.443.07 تيراواط ساعة سنوياً، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستهلاك قدره 4.272.91 تيراواط ساعة سنوياً، في حين بلغ إجمالي الاستهلاك العالمي نحو 29.6 ألف تيراواط ساعة.
وجاءت الهند في المرتبة الثالثة باستهلاك بلغ 1.956.55 تيراواط ساعة سنوياً، مدفوعة بالنمو السكاني السريع والتوسع الصناعي وارتفاع مستويات المعيشة، فيما حلت روسيا واليابان في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، تصدرت السعودية قائمة الاستهلاك الإقليمي بواقع 422.83 تيراواط ساعة سنوياً، تلتها إيران بـ 380.28 تيراواط ساعة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة إقليمياً باستهلاك بلغ 164.92 تيراواط ساعة سنوياً، ويعزى ذلك إلى الاستخدام المرتفع لأجهزة التكييف وتحلية المياه والتوسع العمراني والنشاط الصناعي.
كما أشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً والثالثة إقليمياً، باستهلاك بلغ 218.54 تيراواط ساعة سنوياً، مدفوع بعدد السكان وارتفاع درجات الحرارة صيفاً والتوسع العمراني والمشروعات الصناعية والبنية التحتية.
يشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يشهد نمواً متسارعاً في ظل الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وزيادة استهلاك مراكز البيانات للطاقة، إضافة إلى توسع استخدام السيارات الكهربائية والصناعات الحديثة، ما يجعل هذه القطاعات من أبرز محركات الطلب المستقبلي على الطاقة.