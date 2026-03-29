الصحة اللبنانية تعلن مقتل 1238 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في الثاني من آذار الجاري تجاوزت 1200 شخص.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد القتلى الإجمالي الصادر عن مركز عمليات الطوارئ ارتفع حتى الـ 29 من آذار الجاري إلى 1238 شخصاً بينهم 52 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي و124 طفلاً كما ارتفع عدد الجرحى إلى 3543.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني.