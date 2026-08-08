“سنتكوم”: تغيير مسار 53 سفينة ضمن حصار الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت تغيير مسار 53 سفينة تجارية في إطار تنفيذ الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، مؤكداً استمرار عملياته في هذا السياق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة “إكس”: “إنه حتى الثامن من آب الجاري، قمنا بتغيير مسار 53 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين”، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية سمحت في المقابل بمرور نحو 35 سفينة عبر منطقة الحصار، لنقل مساعدات إنسانية.

وأضافت “سنتكوم” أن القوات الأمريكية تواصل تعزيز جاهزيتها لتنفيذ الحصار، موضحة أنها تجري حالياً أعمال صيانة لطائرات “إف/إيه-18 إي سوبر هورنيت” على متن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” (CVN 72).

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الجمعة تغيير مسار51 سفينة تجارية في إطار تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.