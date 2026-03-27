مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باعتداءات لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة “وفا” عن إعلام محافظة القدس قوله: “إن شاباً قتل إثر هجوم نفذه مستوطنون في منطقة حرملة شرق مدينة بيت لحم، كما أُصيب ثلاثة من أفراد عائلته، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة”.

كما أصيب شاب فلسطيني جرّاء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب غربي نابلس.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة البيرة، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وكان أصيب 8 فلسطينيين، في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في مدينة طولكرم.