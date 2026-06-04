محافظة القدس تحذر من مشروع إسرائيلي لمعالجة النفايات في قلنديا.. يهدد 40 منزلاً وأراضي زراعية

القدس المحتلة-سانا

حذّرت محافظة القدس من مخطط الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة مشروع ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، مشيرةً إلى أنه ليس مشروعاً بيئياً، بل جزء من منظومة استعمارية ترمي لإعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا من خلال الاستيلاء على الأراضي، وفرض وقائع جديدة تُفضي إلى التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا، يرافقه تغيير في مسار جدار الفصل العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه عمق أراضي القرية، ما يهدد بالاستيلاء على نحو 278 دونماً من أراضي الفلسطينيين.

وبيّنت المحافظة أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 40 منزلًا، وعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضراوات، ما يجعل المشروع تهديداً مباشراً لمصادر رزق الفلسطينيين واستقرارهم الاجتماعي وحقهم في البقاء على أرضهم.

وأشارت المحافظة إلى أن خطورة المشروع لا تقتصر على مصادرة الأراضي وتهديد المنازل، بل تمتد إلى أبعاد بيئية وصحية خطيرة، نظراً لوقوع الموقع المستهدف بمحاذاة مباشرة للتجمعات السكنية الفلسطينية المكتظة في قرية قلنديا ومحيطها، محذرةً من أن إقامة منشأة لمعالجة النفايات في هذه المنطقة ستؤدي إلى زيادة الانبعاثات الملوثة والروائح والملوثات الدقيقة، وما يرافقها من آثار سلبية على جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية والصحة العامة، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المحلي نتيجة استهداف الأراضي الزراعية المنتجة.

وأشارت المحافظة إلى أن المشروع يمثل نموذجاً واضحاً لما يُعرف بـ”العنصرية البيئية”، حيث يجري تحميل التجمعات الفلسطينية الأعباء والمخاطر البيئية الناجمة عن مشاريع تخدم المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية التابعة لها، في انتهاك لمبادئ العدالة البيئية والحق في بيئة آمنة وسليمة.

وأكدت محافظة القدس أن المشروع يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة أو استغلال الأراضي المحتلة لخدمة مصالحها الخاصة، كما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي البيئي.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والبيئية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف المشروع ومحاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها التي تستهدف الأرض والإنسان والبيئة الفلسطينية في القدس المحتلة.