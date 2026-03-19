البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية في الخليج العربي

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والصناعية في دول الخليج العربي، مؤكداً أنها تشكل تطوراً خطيراً غير مسبوق.

وقال رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم الخميس: “إن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المنشآت النفطية والصناعية في عدد من دول الخليج العربي، تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وتطوراً نوعياً بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض أمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة”.

وأكد اليماحي أن هذه الأعمال العدائية تشكل انتهاكاً صارخاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، بما في ذلك حقل بارس، الذي يمثل امتداداً لحقل الغاز الشمالي في قطر.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استهداف البنية التحتية النفطية والصناعية، ليس فقط تعدياً صارخاً على سيادة الدول العربية، ولكنه يعد تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن الإمدادات، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وصعّدت مؤخراً من هجماتها مستهدفة منشآت نفطية وغازية في الإمارات والسعودية والكويت وقطر.