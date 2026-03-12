البرلمان العربي يرحب بإدانة مجلس الأمن الاعتداءات الإيرانية على الخليج والأردن

القاهرة-سانا

رحّب البرلمان العربي اليوم الخميس، بإدانة مجلس الأمن الدولي الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مؤكداً أنه يشكل رسالة واضحة على رفض المجتمع الدولي لهذه الاعتداءات السافرة.

وقال محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان في بيان: “إن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية يشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي”، مشدداً على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها أو التهاون بشأنها.

وأكد اليماحي أن قرار مجلس الأمن يعكس موقفاً دولياً واضحاً برفض أي أعمال عدائية تمس سيادة الدول العربية، أو تهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها.

وجدّد التعبير عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدول العربية التي استهدفتها هذه الهجمات، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على وقف أي ممارسات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، أو تعريض أمن شعوبها للخطر.

وأكّد رئيس البرلمان العربي أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، مضيفاً: إن اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس الأربعاء القرار رقم 2817 الذي قدمته (السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن)، ويدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي، وتهديد للسلم الدولي.