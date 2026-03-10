العراق يدين استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويؤكد التزامه بحمايتها

بغداد-سانا

أكّدت العراق موقفها الثابت في رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وشدّدت على حرصها على توفير الحماية الكاملة لها بما يضمن أداء مهامها في بيئة آمنة.

ونقلت وكالة “واع” عن الخارجية العراقية قولها في بيان اليوم الثلاثاء: “وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بغداد وإقليم كردستان العراق، وتعدّ هذه الأفعال أعمالاً مدانة”.

وجددت الوزارة في البيان “تأكيد موقف جمهورية العراق الثابت في رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وحرصها على توفير الحماية الكاملة لها، بما يضمن استمرار عملها وأداء مهامها في بيئة آمنة، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية ذات الصلة”.

وشدّدت على أن “الجهات العراقية المختصة حريصة على متابعة أي حوادث تطال البعثات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها، بما يكفل حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية والحفاظ على أمنها ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وبما يصون علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة”.

وكانت دولة الإمارات أعلنت فجر اليوم الثلاثاء عن تعرض قنصليّتها في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.