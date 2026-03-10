البحرين: وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص جراء اعتداء إيراني على المنامة

المنامة-سانا

أعلنت السلطات البحرينية وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص جراء اعتداء إيراني على العاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس أمس الإثنين: “إن امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً توفيت، وتم تسجيل 8 إصابات جراء العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني في المنامة”.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.