البحرين: وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص جراء اعتداء إيراني على المنامة

823677143272202603101248174817 البحرين: وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص جراء اعتداء إيراني على المنامة
أرشيفية

المنامة-سانا

أعلنت السلطات البحرينية وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص جراء اعتداء إيراني على العاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس أمس الإثنين: “إن امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً توفيت، وتم تسجيل 8 إصابات جراء العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني في المنامة”.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

هيئة الرقابة النووية السعودية: لا تأثير إشعاعياً لثوران بركان إثيوبيا على البيئة
مسؤولة في المفوضية الأوروبية تندد بالإبادة في غزة وتنتقد عجز أوروبا
غوتيريش: ما يجري في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
نشطاء من “Green Peace” يحتجون على اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري المستورد
اختيار إثيوبيا مبدئياً لاستضافة “كوب 32” للمناخ عام 2027
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك