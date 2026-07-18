هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة لقوات عسكرية قرب سواحل الدقم في سلطنة عُمان

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً بشأن حادثة تتعلق بسفينة تجارية وقوات عسكرية، وقعت على بعد نحو 100 ميل بحري شرق ولاية الدقم بمحافظة الوسطى على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها في مذكرة اليوم السبت إن: “التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت في حالة احتكاك ضمن نشاط عسكري جارٍ في المنطقة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث أو الأطراف المشاركة فيه.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت يوم أمس، أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 19 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن طاقم الناقلة بخير، ولم يرد تقارير عن وقوع آثار بيئية جراء الحادث.

وتشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز توترات متزايدة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، حيث سجلت جهات ملاحية دولية حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما أدى إلى تراجع حركة العبور وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.