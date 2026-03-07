مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت خربة واد الرخيم في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى أربعة قتلى، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.