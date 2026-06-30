الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية

بكين -سانا

حذرت الصين اليوم الثلاثاء من أن البلاد تشهد خلال العام الجاري أحوالاً جوية ومناخية متطرفة أكثر من المعتاد مع حدوث حالات جفاف وفيضانات في الوقت نفسه ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الطوارئ والحد من الكوارث.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن اجتماعاً لدراسة وترتيب الأعمال المتعلقة بالسيطرة على الفيضانات وتخفيف آثار الجفاف برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان كفاءة أعمال السيطرة على الفيضانات والتخفيف من آثار الجفاف ومواجهة الطوارئ والحد من الكوارث.

وشدد الاجتماع على أن حماية أرواح الناس تظل الأولوية القصوى، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز السيطرة على الفيضانات في الأنهار والبحيرات الرئيسية وتنفيذ تدابير حاسمة للاستجابة للفيضانات والجفاف والعواصف.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالمخاطر المحتملة المتمثلة في التحول المفاجئ بين الجفاف والفيضانات، وضرورة تعزيز الإدارة الموحدة لمصادر المياه ونظام توزيعها كما شدد أيضاً على ضرورة ضمان سلامة البنية التحتية الرئيسية ومشروعات الإنشاء الجارية خلال موسم الفيضانات، وتعزيز حماية البنية التحتية الزراعية.

ومن المرجح أن تشهد الصين عدداً أكبر من المتوسط من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال موسم الأمطار لعام 2026 وقد تواجه مناطق عديدة الجفاف والفيضانات في آن واحد ما يزيد من صعوبة الوقاية من الكوارث والسيطرة عليها.