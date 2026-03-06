عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقوات “اليونيفيل”

بيروت-سانا

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على لبنان وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عون أجرى اتصالات دولية وعربية بهدف المساعدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في بيروت والتي لا تزال تتصاعد وتوقع العديد من القتلى والجرحى.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية شملت اليوم قوات “اليونيفيل”، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفها.

وأصيب في وقت سابق اليوم عدد من عناصر القوة الغانية بعد استهداف موقعها في بلدة القوزح اللبنانية.