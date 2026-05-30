أوروبا تتحرك لاستعادة سيادتها الرقمية

بروكسل-سانا

كشفت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي عن حزمة تدابير واسعة تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عنها بهدف تقليل تعزيز السيادة التكنولوجية، وتخفيف الاعتماد على الشركات الأمريكية العملاقة وموردي أشباه الموصلات الصينيين.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الوثيقة التي تمكنت من الاطلاع عليها اليوم السبت، تتضمن بنوداً لتطوير البنى التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قانون للرقائق الإلكترونية يهدف إلى تأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

كما تدعو الخطة الجديدة إلى تعزيز استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في الإدارات العامة.

السعي وراء بدائل أوروبية

وتلزم الوثيقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإجراء “تقييمات للمخاطر على السيادة” في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد بدائل أوروبية وتقوية القدرة على الصمود في مواجهة المنافسة بالأسواق.

أما في قطاع الرقائق فتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على صلاحيات للتدخل في سلاسل الإنتاج خلال الأزمات، بما في ذلك إلزام المصنّعين بإعطاء الأولوية للمكوّنات الحيوية، إضافة إلى إنشاء نظام مشتريات مشترك للدول التي تواجه نقصاً حاداً.

محاولة لتحقيق السيادة الرقمية

وتشير الوثيقة إلى أن الخطة الجديدة تأتي ضمن مسعى أوروبي لاستعادة بروكسل موقعها في السباق الجيو اقتصادي العالمي، في ظل هيمنة الشركات الأمريكية على 70% من سوق الحوسبة السحابية في أوروبا، وتزايد المخاوف من إمكانية تعطيل خدمات رقمية حساسة عبر ما يُعرف بآلية “الإيقاف الطارئ” في حال توتر العلاقات مع واشنطن.

وتعززت مخاوف الاتحاد الأوروبي بعد تجربة العام الماضي حين أدت عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية إلى تعطيل بطاقات مصرفية لقضاة أوروبيين، ما كشف هشاشة البنية الرقمية الأوروبية، واعتمادها على شبكات دفع أمريكية مثل فيزا وماستركارد.

وفي الوقت الذي ترى فيه منظمة دوت أوروبا التي تضم شركات مثل أمازون وآبل، أن استهداف الشركات الأمريكية لن يساعد أوروبا على تعزيز الابتكار والتنافسية، يؤكد داعمو الخطة في البرلمان الأوروبي، مثل النائب الألماني أوليفر شينك، أن الهدف ليس إغلاق السوق، بل تجنّب الاعتماد الهيكلي على أي قوة خارجية، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيو تكنولوجية عالمياً.