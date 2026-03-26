الدفاعات الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات مصدرها إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الخميس، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيرة مصدرها إيران.

وذكرت الوزارة في بيان على منصة “x”: إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت صباح اليوم مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مضيفةً: “إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.