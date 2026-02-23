رئيسا كوريا الجنوبية والبرازيل يتفقان على شراكة استراتيجية

سيئول-سانا

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمتهما في سيئول اليوم الإثنين، على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والفضاء والصناعات الدفاعية والمعادن الحيوية وغيرها.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” إلى أن الرئيس لي أكد خلال القمة أن الجانبين اتفقا على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، واعتمدا خطة عمل تمتد لأربع سنوات لتعزيز التعاون في السياسة والاقتصاد والمجالات العملية، إضافة إلى توسيع التبادلات على مستوى الأفراد.

ولتعزيز التعاون العملي، وقّع البلدان عشر مذكرات تفاهم تغطي مجالات التجارة والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والرعاية الصحية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والغذاء، والأمن.

من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي عن أمله في جذب الاستثمارات الكورية في المعادن الحيوية، وتوسيع التعاون الصناعي في مجالات أشباه الموصلات، والفضاء، والصناعات الدفاعية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس برازيلي منذ 21 عاماً إلى كوريا الجنوبية.