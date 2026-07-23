بفارق أربعة أصوات.. النواب الأمريكي يقر إنفاقاً دفاعياً بـ1.15 تريليون دولار

واشنطن-سانا

أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يجيز إنفاقاً عسكرياً ‏بقيمة 1.15 تريليون دولار، في أعلى مستوى بتاريخ الولايات المتحدة.‏

وذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حظي بموافقة 216 نائباً مقابل معارضة 212، إذ أيده معظم ‏الجمهوريين، بينما رفضته الغالبية الساحقة من الديمقراطيين، اعتراضاً على تخصيص مبالغ قياسية لوزارة الدفاع الأمريكية ‌‏”البنتاغون”، بالتزامن مع مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين خفض الإنفاق على عدد من البرامج ‏الاجتماعية المحلية.‏

كما جاءت المعارضة الديمقراطية في ظل تصاعد الانتقادات للحرب الأمريكية المتواصلة ضد إيران، والتي بلغت تكلفتها ‏المباشرة، وفق تقديرات البنتاغون، نحو 37.5 مليار دولار حتى الآن.‏

في المقابل، برر الجمهوريون الإنفاق الدفاعي القياسي بالحاجة إلى تمويل العمليات العسكرية ضد إيران، وتطوير أنظمة ‏الدفاع، وشراء المعدات والأسلحة، إلى جانب رفع رواتب العسكريين بنسبة 7 بالمئة، وتحسين الثكنات والمساكن المخصصة ‏لعائلاتهم.‏

وأثار مشروع القانون اعتراضات ديمقراطية إضافية، لتضمنه بنداً يوسع نطاق التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات ‏المتحدة وإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل المجتمع الأمريكي إلى تقليص الدعم العسكري للأخيرة، على خلفية ‏استمرار عدوانها على قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين.‏

ويشكل إقرار مجلس النواب هذه النسخة من مشروع القانون خطوة أولى في مسار تشريعي متعدد المراحل، إذ يتعين على ‏مجلس الشيوخ مناقشة نسخته الخاصة وإقرارها، قبل أن تتولى لجنة مشتركة من المجلسين تسوية الخلافات بين النصين ‏وصياغة نسخة موحدة، تُحال لاحقاً إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ. ‏