زيلينسكي يعلن مقتل 8 وإصابة العشرات في هجوم روسي واسع على أوكرانيا

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، جراء هجوم روسي واسع استهدف مناطق عدة في أوكرانيا الليلة الماضية، مشيراً إلى أن الهجوم تضمن إطلاق أكثر من 70 صاروخاً وأكثر من 280 طائرة مسيّرة.

وقال زيلينسكي في بيان اليوم الخميس نشره على حسابه في فيسبوك: إن الهجمات استهدفت العاصمة كييف ومحيطها، إضافة إلى مناطق دنيبروبيتروفسك ولفيف وبولتافا وخاركيف وميكولايف وسومي وفينيتسا وتشيركاسي وإيفانو فرانكيفسك، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير أو تضرر عشرات المباني السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين أو مصابين تحت أنقاض المباني السكنية.

وأوضح زيلينسكي أن الدفاعات الأوكرانية اعترضت أكثر من 260 طائرة مسيّرة، وأسقطت عدداً من صواريخ كروز، مؤكداً أن حماية البلاد من الهجمات الصاروخية تتطلب دعماً من الشركاء.

وحذر من أن التأخر في تقديم الدعم أو في توريد الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية سيفاقم الدمار والخسائر البشرية.