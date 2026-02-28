اعتداء بطائرة مسيّرة يستهدف مطار الكويت الدولي ويسفر عن إصابات

الكويت-سانا

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت أن طائرة مسيّرة اعتدت اليوم السبت على مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين، وحدوث أضرار مادية في بعض مرافق المطار.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن المتحدث باسم الهيئة عبد الله الراجحي، أن الجهات المختصة باشرت فوراً تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة، وتم التعامل مع الحادث وتأمين الموقع بشكل كامل.

وأضاف الراجحي: إن عمليات التقييم والمعالجة وإعادة تنظيم الحركة التشغيلية مستمرة وفق أعلى معايير السلامة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات.

وشنت إيران اعتداءات بصواريخ باليستية على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، والتي أثارت موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.