إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية مع استمرار ‏الاعتداءات والاقتحامات

القدس المحتلة-سانا
شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية، اليوم السبت، عمليات اقتحام واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، وأسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي إلى جانب حالات اختناق وإغلاقات للطرق ومداهمات في عدة مدن وبلدات.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن شاباً من ذوي الإعاقة أصيب برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة دوما في مدينة نابلس، في حين هاجم مستوطنون منزلاً في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة في رام الله وسط الضفة الغربية.
وفي مدينة بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لبلدة الخضر المعروف بمنطقة “النشاش”، وهو الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل، ما تسبب بإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين بين المحافظتين.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محيط مدخل المخيم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع التابعة لبيت لحم، حيث انتشرت في حارة جبريل، وفتشت محيط أحد المنازل، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي إماتين وجيت، وجابت آلياتها شوارع القريتين قبل الانسحاب، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وكان أربعة فلسطينيين، أصيبوا أمس الجمعة، أحدهم بحالة خطرة، جراء اعتداء شنه مستوطنون على أهالي قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.