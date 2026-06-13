إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية مع استمرار ‏الاعتداءات والاقتحامات

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية، اليوم السبت، عمليات اقتحام ‏واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، وأسفرت ‏عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي إلى جانب حالات اختناق ‏وإغلاقات للطرق ومداهمات في عدة مدن وبلدات‎.‎

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن شاباً من ذوي الإعاقة أصيب ‏برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة دوما‎ ‎في مدينة نابلس، في ‏حين هاجم مستوطنون منزلاً في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية ‏الطيبة في رام الله وسط الضفة الغربية.‏

وفي مدينة بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لبلدة ‏الخضر المعروف بمنطقة “النشاش”، وهو الطريق الرئيس الرابط ‏بين محافظتي بيت لحم والخليل، ما تسبب بإعاقة حركة تنقل ‏الفلسطينيين بين المحافظتين‎.‎

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات ‏الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلقت قنابل ‏الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محيط مدخل المخيم.‏

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع التابعة لبيت لحم، حيث ‏انتشرت في حارة جبريل، وفتشت محيط أحد المنازل، من دون ‏الإبلاغ عن اعتقالات‎.‎

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي إماتين وجيت، وجابت ‏آلياتها شوارع القريتين قبل الانسحاب، وفق ما أفادت به مصادر ‏محلية‎.‎

وكان أربعة فلسطينيين، أصيبوا أمس الجمعة، أحدهم بحالة خطرة، ‏جراء اعتداء شنه مستوطنون على أهالي قرية دير أبو مشعل، ‏شمال غرب رام الله بالضفة الغربية‎.‎