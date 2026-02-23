مجموعة السلام العربي تدين تصريحات السفير الأمريكي الداعمة للتوسع الإسرائيلي

عمان-سانا

أدانت مجموعة السلام العربي التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الداعمة للتوسع الإسرائيلي في المنطقة، مؤكدةً أنها تؤدي إلى تصعيد خطير.

ونقلت وكالة بترا الأردنية عن المجموعة قولها في بيان اليوم الإثنين: إن مثل هذه التصريحات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة عدد من الدول العربية، كما تتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق الشرعية الدولية.

وحذرت المجموعة من أن هذه المواقف من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، وإلحاق أضرار جسيمة بأمنها واستقرارها.

وأشارت المجموعة إلى أن مصالح الولايات المتحدة مع الدول العربية تعد مصالح استراتيجية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، بينما السياسات الإسرائيلية تسهم في تعقيد الأوضاع الإقليمية بدلاً من دعم الاستقرار.

وجددت مجموعة السلام العربي تأكيدها على أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دولياً، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقوبلت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل يوم السبت الماضي حول توسع إسرائيل في المنطقة، بموجة استنكار وإدانة عربية وإسلامية واسعة النطاق، كونها تشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين وميثاق الأمم المتحدة.