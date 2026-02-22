مقتل فلسطينية بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتلت فلسطينية صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن امرأة فلسطينية قتلت جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال قرب ميدان بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي السياق شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عمليات قصف وإطلاق نار في عدة مناطق من القطاع، عبر الطائرات الحربية والآليات شملت مناطق شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وخان يونس وسط القطاع وجنوبه.

كما تعرض حيا الزيتون والشجاعية لقصف مكثف من آليات الاحتلال شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، حيث بلغ إجمالي القتلى من الفلسطينيين 612 وإصابة 1,640، إضافة لـ 726 عملية انتشال جثامين.