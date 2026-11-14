جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه مجدداً إلى شباط المقبل

جوبا-سانا
أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم السبت، إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلاد مرة جديدة إلى شباط المقبل.
وأكد الأمين العام للهيئة أهون مالو لويث لوكالة “فرانس برس” تأجيل الانتخابات، من دون ذكر مزيد من التفاصيل، في حين نشرت صفحة الهيئة على منصة فيسبوك الجدول الزمني الجديد الذي حددت فيه 11 شباط المقبل موعداً جديداً للعملية الانتخابية.
وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 كانون الأول المقبل، بعدما أُرجئت مرتين، فيما حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مراراً من أن البلاد غير مستعدة لإجراء الانتخابات.
وبدأت الآمال في إجراء الانتخابات تتلاشى تدريجياً مع اقتراب الموعد المحدد، حيث إن المعدات الضرورية المخصصة لمراكز تسجيل الناخبين، والمقدر عددها بنحو 3161، لم تصل إلا للمراكز الموجودة في عواصم الولايات الفيدرالية.
ويواجه جنوب السودان الذي أعلن استقلاله عام 2011 تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، وسط دعوات دولية إلى تعزيز الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.