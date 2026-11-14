جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه مجدداً إلى شباط المقبل

جوبا-سانا ‏

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم السبت، إرجاء أول انتخابات في تاريخ ‏البلاد مرة جديدة إلى شباط المقبل.‏

وأكد الأمين العام للهيئة أهون مالو لويث لوكالة “فرانس برس” تأجيل الانتخابات، من ‏دون ذكر مزيد من التفاصيل، في حين نشرت صفحة الهيئة على منصة فيسبوك ‏الجدول الزمني الجديد الذي حددت فيه 11 شباط المقبل موعداً جديداً للعملية ‏الانتخابية.‏

وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 كانون الأول المقبل، بعدما أُرجئت مرتين، فيما ‏حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مراراً من أن البلاد غير ‏مستعدة لإجراء الانتخابات. ‏

وبدأت الآمال في إجراء الانتخابات تتلاشى تدريجياً مع اقتراب الموعد المحدد، حيث ‏إن المعدات الضرورية المخصصة لمراكز تسجيل الناخبين، والمقدر عددها بنحو ‌‏3161، لم تصل إلا للمراكز الموجودة في عواصم الولايات الفيدرالية.‏

ويواجه جنوب السودان الذي أعلن استقلاله عام 2011 تحديات أمنية وإنسانية ‏متفاقمة، في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية ‏وقوات ‏المعارضة، وسط دعوات دولية إلى تعزيز الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات ‏الإنسانية‌‏.‏