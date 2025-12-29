الأونروا: الشتاء القاسي يفاقم معاناة الفلسطينيين لأكثر من عامين في غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن قطاع غزة يستقبل العام الجديد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة تطال حياة أكثر من مليوني فلسطيني نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وتداعياتها المدمرة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في منشور على منصة “إكس”: “المزيد من الأمطار في القطاع، يعني المزيد من البؤس واليأس والموت، طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة مستمرة منذ أكثر من عامين في غزة، حيث يعيش السكان في خيام بالية وغارقة بالمياه، وسط الأنقاض”.

وأشار لازاريني إلى أنه بإمكان الأونروا مضاعفة جهود الإغاثة في حال السماح بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر، مبيناً أن “مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة”.

وتشدد المنظمات الأممية على أن استمرار النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية في قطاع غزة ينذر بكارثة إنسانية واسعة، مؤكدةً أن استخدام الاحتلال للدواء والعلاج كسلاح عقاب جماعي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى تدخل عاجل وفوري لفتح المعابر دون قيود وضمان إدخال جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بما يتيح للطواقم الصحية إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.